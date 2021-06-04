عميد حي الأندلس يطالب بإخلاء مخيم تاورغاء في بوابة الجبس لتحويله محطة للنقل العمومي

طالب عميد بلدية حي الأندلس، أمحمد الفطيسي، عميد بلدية تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، بضرورة نقل العائلات المتواجدة بمقر المرور الكائن ببوابة الجبس، حتى تتمكن بلديته من إخلاء الموقع وتجهيزه لإدخاله إلى منظومة النقل العمومي.

الفطيسي، وفي خطاب رسمي وجه إلى رئيس بلدية تاورغاء، قال:” نحيّ جهودكم المبذولة لإدارة بلدية تاورغاء، وما لها من دور كبير في تقديم الخدمات وتوفيرها بالشكل الذي يضمن العيش الكريم للمواطنين من سكان المدينة”.

وأضاف:” بالإشارة إلى الرغبة في التعاون مع بلديتكم في كل الأمور ذات العلاقة بما يعود بالنفع بين بلديتنا، وما لذلك من دور في إرساء الحكم المحلي وخاصة حماية الأفراد والعائلات”.

وتابع: ”استنادا إلى وجود بعض العائلات التابعة لبلديتكم المحترمة يشغلون مقع مقر المرور الكائن ببوابة الجبس، والذي من المحتمل أن يتم تفعيله خلال المدة المقبلة، كمحطة للنقل العمومي وحرصا على سلامة العائلات، نرجو سرعة نقلها”.

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