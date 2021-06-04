المغرب: صالح والمشري يشاركان في جولات حوار تعقد اليوم بالرباط

تستأنف اليوم الجمعة في الرباط المغربية، المحادثات الليبية- الليبية لاستكمال جلسات التفاوض التي استضافتها المملكة المغربية سابقا حول التعيين في مناصب سيادية، وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا، وذلك بحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية.

وأكدت الخارجية المغربية، وصول كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري، ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق)، للرباط للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.

وكانت جولات محادثات عدة بين الأطراف الليبية، عقدت في المغرب، حول ذات الموضوع، انتهت بتفاهمات تحدد آليات الترشح للمناصب المتنافس حولها، لكن دون ان تفضي للحسم في التعيينات.