“مكافحة الأمراض” يبحث مع “الداخلية” سبل مجابهة الجائحة

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس الدكتور بدرالدين بشير النجار، اجتماعًا، الخميس، مع رئيس الغرفة الرئيسة لمجابهة جائحة “كورونا” بوزارة الداخلية العميد رمضان برباش، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمركز.

وشهد الاجتماع رصدًا لتطورات الوضع الوبائي على الصعيدين المحلي والعالمي، واستعراض آليات تعزيز التعاون بين الطرفين للتصدي لخطر جائحة “كورونا”.

وناقش الجانبان تطورات حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا”، وكيفية ضمان إنجاح هذه الحملة على مستوى كافة أرجاء ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن الاجتماع عقد بحضور نائب مدير عام المركز الدكتور حسين محمد بن عُثمان، وعضو لجنة الوبائيات بالمركز الدكتور عبدالناصر ديهوم، وأعضاء الغرفة الرئيسة لمجابهة جائحة “كورونا” بوزارة الداخلية، ومدير مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس ورئيس قسم حماية المرافق والأهداف الحيوية بمديرية أمن طرابلس.

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