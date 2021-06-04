سميرة الفرجاني: ليس مثلي منْ يخاف من الخونة والبيّاعة

اتهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بما يسمى “حكومة الإنقاذ” السابقة سميرة الفرجاني، أعضاء لجنة الحوار السياسي، والموقعين على الاتفاق السياسي بجنيف، بالخيانة، زاعمة أنها لم ترتكب جرائم مضرة بكيان الدولة مثلهم.

الفرجاني، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: ”هناك من يتهمني بأنني أتهم أشخاصا بالخيانة زورا وبهتانا، ولكني أقول لم أتهم شخصا بالخيانة إلا وأني متاكدة من خيانته مليون في المئة، بل قانون العقوبات الليبي حدد ما قام به من أفعال هي خيانه ولست أنا”، على حد تعبيرها.

وتابعت: ”القانون اللييي يتهم بالخيانة كل من وضع جزءاً من الوطن تحت سيطرة الأجنبي، وهذا ما فعله الموقعون على الاتفاق السياسي الذين وضعوا الوطن أجمع على طاوله الأجنبي بل جعلوه يتحكم به ويقرر عنه”.

وأضافت: ”بتوقيعهم ألغوا قانون الوطن وسيادته وشرعيته”، مستطردة:” فكفاكم عبثاً وكذباً علىّ في مرابيعكم أيها السفلة فقد وصلني ما تقولونه وما تحرضونه على ولهذا انتظروا مني المزيد”.

وقالت الفرجاني:” ليس مثلي من يخاف من الخونة والبياعة بل أنتم من يجب أن تخجلون من أفعالكم وتقبرون أنفسكم الرخيصة”.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات الليبي ينص في باب الجرائم المضرة بكيان الدولة في المادة 42:” يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من الجمهورية العربية الليبية أو لوضعها أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية”.

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