طقس ليبيا.. رياح خفيفة ودرجات حرارة مرتفعة على بعض المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وأشار الملخص العام إلى أن الطقس سيبقى معتدلاً على الشمال، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعةً على مناطق الوسط والجنوب .

الخليج – رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: قليل السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحوّل، مساء السبت، إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ على الساحل، وما بين (33- 36) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط، أحيانًا، على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 33) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34- 38) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر، أحيانًا، على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 42) مْ.

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