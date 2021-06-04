وزير خارجية اليونان يعرب لكوبيش عن استيائه من عدم دعوته لبرلين 2

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن ديندياس أعرب خلال الاتصال عن استيائه لعدم دعوة اليونان إلى حضور اجتماع مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في يونيو الجاري.

وأعلنت ألمانيا عن تنظيم جولة ثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا في الـ23 من يونيو الجاري، مؤكدة أن وزير خارجيتها هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، دعيا الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين، إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في يونيو.

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