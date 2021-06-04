المريمي: من المتوقع عقد جلسة برلمانية بشأن الميزانية والمناصب السيادية الإثنين المقبل

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب مدعو من السلطات المغربية لدراسة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، خاصة أن المملكة المغربية مهتمة بالشأن الليبي.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أن المغرب يلعب دورا هاما من خلال الاتفاقيات والاجتماعات التي جرت في أراضيه تحت رعايته، خاصة ما اتُّفق عليه في حوارات بوزنيقة .

وتابع:” نتوقع عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب بخصوص الميزانية والمناصب السيادية الإثنين المقبل”.

ووصل عقيله صالح، أمس الخميس، إلى المغرب للقاء خالد المشرى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، الذي وصل أيضا إلى “الرباط”، بمرافقة مقرر المجلس “سعيد كلا” وعضو المجلس “أحمد الشريف”.

وأوضح حساب مجلس الدولة، على فيسبوك، في بيان، أنه كان في استقبال المشري، رئيس مجلس المستشارين المغربي “عبدالحكيم بن شماس”.

ولفت البيان، إلى أن الزيارة جاءت لتلبيةً دعوة رسمية وجِّهت للمشري من المملكة المغربية.