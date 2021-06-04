رئيس وزراء إسبانيا يعد الدبيبة بإعطاء 100 ألف يورو لدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر المُقبل

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، دعم بلاده لليبيا سياسيا واقتصاديا لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وبحسب صحيفة ” holanews” الإسبانية، في تقرير لها عرض سانشيز، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بمناسبة زيارته إلى طرابلس، أن توفر إسبانيا أفرادًا عسكريين وقوات وهيئات أمن الدولة للأمم المتحدة للمشاركة في المهمة السياسية التي وافق عليها مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.

ولفت التقرير إلى أن إسبانيا من حيث المبدأ، تخطط لتقديم تسعة جنود، فيما ستقرر الأمم المتحدة التكوين النهائي للبعثة، بالإضافة إلى وعد سانشيز بإعطاء 50 ألف يورو لمهام إزالة الألغام و100 ألف يورو أخرى لدعم عملية إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام.

ونوه بأنه عقب الاجتماع بين رئيسي الحكومتين، وقع الوفدان 8 مذكرات حول الزراعة والجمارك والتعليم العالي والمشاورات السياسية والمدارس الدبلوماسية والغرف التجارية، فيما يستكمل سانشيز جدول أعماله في طرابلس بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأشار إلى أن سانشيز، يولي أهمية كبيرة للدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الإسبانية في إعادة إعمار ليبيا، ليس فقط تلك التي كانت موجودة تقليديًا، مثل “ريبسول”، ولكن أيضًا في القطاعات الأخرى ذات الإمكانات الكبيرة.

ونوه بأن “ريبسول” وصلت بالفعل إلى رقم استخراج مماثل لما قبل الحرب في ليبيا، بحوالي 300 ألف برميل يوميًا، من إحمالي ما يتم استخراجه وهو حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن هناك فرصا للتجارة في قطاع الأغذية الزراعية، مشيرا إلى أنه في عيد الفطر الماضي في ليبيا، جاءت جميع الحملان التي تم ذبحها تقريبًا من مقاطعة سيغوفيا الإسبانية.

ولفت إلى أن سانشيز، توجه من المطار إلى مكتب الدبيبة مع الوفد المرافق له، والذي يضم وزير الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ومجموعة من رجال الأعمال من القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية قبل إعادة إعمار ليبيا، في زيارة تشهد إعادة فتح السفارة الإسبانية في ليبيا بعد انتقال المقر الدبلوماسي إلى تونس في عام 2014 بسبب الحرب.

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