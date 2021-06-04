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«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع وسطا وجنوبا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على الشمال، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج- رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
– الطقس: قليل السحب.
– الرياح:  شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على الساحل، و33 و36 درجة على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و34 و38 درجة على الدواخل. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. 
– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
– الطقس: السماء صافية.
– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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