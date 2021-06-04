ليبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرفية المتطورة في ألمانيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، السفير الألماني أوليفر أوفتشا، بحضور مسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة.

المصرف؛ أوضح، في بيان حول الاجتماع، أن الطرفيْن تطرقا، خلال الحديث، إلى عمل المصارف في البلديْن، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرفية المتطورة في ألمانيا، خاصةً على صعيد تطوير العناصر البشرية.

وكان من المفترض أن يقود “الكبير”، الخميس، اجتماع مجلس الإدارة لبحث بعض الملفات، من بينها إمكانية فتح المقاصة، وبحث نتائج اجتماعات اللجنة الفنية؛ قبل أن يتأجّل الاجتماع نتيجة اعتراض بعض الأعضاء على سياسة “الكبير” تجاه بعض الملفات؛ أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

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