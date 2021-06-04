كوريا الشمالية تدين الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة

دانت كوريا الشمالية الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة، التي خلفت العديد من الضحايا الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الموافق يوم 4 يونيو.
ونشرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان “الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء”، وأشارت إلى أنه “ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل الكيان الصهيوني بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الصهيوني لقطاع غزة في مايو”.
وقالت الوزارة إن “66 طفلا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، وشددت على أن “ذبح الصهيونيين المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية”.
ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال الصهيونيين المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية، مؤكدة على أن الفظائع الصهيونية في القدس الشرقية وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك