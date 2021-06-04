كوريا الشمالية تدين الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة

دانت كوريا الشمالية الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة، التي خلفت العديد من الضحايا الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الموافق يوم 4 يونيو.

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