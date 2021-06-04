قشوط: الاستعراض العسكري في بنينا دليل على وجود نظام مسلح خارج “شرعية الدولة”

هاجم القيادي بمليشيات بركان الغضب، سليم قشوط، العرض العسكري للقوات المسلحة العربية الليبية، والذي أقيم في قاعدة بنينا السبت الماضي.

قشوط، وفي تدوينة عبر “فيسبوك”، قال: “يسعى المجلس الرئاسي في جولته الدبلوماسية على استحياء لزحزحة ملف المرتزقة في المنطقة الشرقية ومازال التهديد قائما لتعثر المسار السياسي في ليبيا في وجود نظام مسلح خارج شرعية الدولة، وبدليل الاستعراض العسكري الذي أقيم في مطار بنينا ببنغازي”، على حد زعمه.

وأضاف القيادي المليشياوي: “من الصعوبة بمكان من زحزحة الملفات الأخرى العالقة مثل المصالحة الوطنية وملف الاستحقاق الانتخابي 24/12 وأيضا توحيد مؤسسات الدولة”، على حد زعمه.

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