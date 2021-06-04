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قشوط: الاستعراض العسكري في بنينا دليل على وجود نظام مسلح خارج “شرعية الدولة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هاجم القيادي بمليشيات بركان الغضب، سليم قشوط، العرض العسكري للقوات المسلحة العربية الليبية، والذي أقيم في قاعدة بنينا السبت الماضي.

قشوط، وفي تدوينة عبر “فيسبوك”، قال: “يسعى المجلس الرئاسي في جولته الدبلوماسية على استحياء لزحزحة ملف المرتزقة في المنطقة الشرقية ومازال التهديد قائما لتعثر المسار السياسي في ليبيا في وجود نظام مسلح خارج شرعية الدولة، وبدليل الاستعراض العسكري الذي أقيم في مطار بنينا ببنغازي”، على حد زعمه.

وأضاف القيادي المليشياوي: “من الصعوبة بمكان من زحزحة الملفات الأخرى العالقة مثل المصالحة الوطنية وملف الاستحقاق الانتخابي 24/12 وأيضا توحيد مؤسسات الدولة”، على حد زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • جيش شرعي مكون من جميع مدن ليبيا ولا غضاضه ان كانت الاداره في المنطقه الشرقيه ولكن تكتلات العصابات الارهابيه المكونه من خريجي سجون هربوا في سقوط نظام الدوله الليبيه ومكون من صعاليك من مجهولي النسب ومن الذين تبراؤا منهم اهاليهم ومكون من مدمنين وهرابه فجميع دوله العالم تطالب لتفكيك التكتلات الموجود في غرب البلاد فالجيش شرعي مستمد شرعيته من البرلمان الشرعي والدليل الاهم لو لم يكن جيش ليبيا الوطني شرعي ما كان منح الترتيب رقم 9 في جيوش افريقيا ببنما مليشيات الارهابيين في الغرب الليبي لا يآتي أحد ذكرها الا متبوع ذكره لها بالقول يجب تفكيك العصابات المسلحه المتواجده غرب البلاد

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