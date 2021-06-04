مباحثات لتسهيل عبور المواطنين بين ليبيا ومصر

بحث مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان سالم، مع قنصل مصر في طرابلس نبيل إسماعيل؛ إمكانية تعزيز إجراءات العبور بيْن البلديْن، عن طريق معبر امساعد.

وناقش “سالم” حالات الازدحام المتكررة في المعبر البري، ممّا نتج عنه تكدس السلع والبضائع وتعرضها لعوامل التعرية؛ مما ينتج عنه حالات التلف، وتم البحث عن حلول تُسهّل إجراءات تنقّل الأفراد والشاحنات المُحمّلة بالبضائع.

وأبرمت حكومة الوحدة، قبل نحو شهر، مع نظيرتها المصرية، 11 اتفاقيةً، بينها ما يتعلق بالمجال الاقتصادي.

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