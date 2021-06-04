دومة: يجب إضافة هذه البنود لجدول أعمال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا

ليبيا- قدم عضو مجلس النواب مصباح دومة مقترحًا يقضي بإضافة بنود جديدة لجدول أعمال مؤتمر برلين 2 المقرر عقده بشأن لييبا في الـ23 من يونيو الجاري.

مقترح دومة جاء في تغريدة كتبها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول تناول الانتخابات وخروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية في المؤتمر.

وأعرب دومة عن أمله في إضافة بند جمع الأسلحة والمصالحة الوطنية الشاملة، لتكون لهما الأولوية؛ لأن مسألة الانتخابات محسومة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية