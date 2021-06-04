النائب العام يُجري جولة بالمنطقة الشرقية.. و218 تكشف التفاصيل

علمت “218”، أن رئيس مكتب النائب العام، الصديق الصور، سيقوم بجولة، تتضمن لقاءاتٍ عدةٍ داخل أكثر من مدينة في المنطقة الشرقية، خلال منتصف الأسبوع القادم، قادمًا من طرابلس، حيث مقرّ مكتب النائب العام.

إعلام مكتب النائب العام تواصل، بالأمس، مع “218”، وأفاد أن الصديق الصور سيتوجّه، بصحبة شخصيات عدة من طرابلس إلى بنغازي، يوم الاثنين المقبل؛ لعقد اجتماعاتٍ مكثفةٍ، تتناول الشأن القانوني، وملف القضاء، وكل ما يتعلق بمسائل تحريك الدعاوى الجنائية واستعمالها.

بعد بنغازي، من المقرّر أن يتوجّه الفريق القانوني إلى كلٍّ من البيضاء وطبرق للغرض نفسه، وهدف الزيارة المطوّلة الأعمّ هو تعميق التواصل بين المقر الرئيس والمكاتب، والصديق الصور، باعتباره النائب العام، ووكلاء النيابات والقانونيين التابعين للمكتب.

يُشار إلى أن مكتب النائب العام برز، في آخر سنة، على مستوى إصدار أوامر القبض، وأوامر الضبط والإحضار، والحبس أحيانًا، في إطار تحريك الدعاوى الجنائية، وهذا ما قابلته جموعٌ كبيرةٌ بالترحيب بعد استشراء الفساد، كما هو بيّن وظاهر في تقارير الجهات الرقابية، كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.

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