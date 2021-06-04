وفد مصري في مطار بنينا لبحث سبل استئناف رحلات الطيران منه للقاهرة

ليبيا – تفقّد وفد من سلطة الطيران المدني المصري مقر مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي للاطلاع على آلية عمل الرحلات بالمطار وخطوات إتمام إجراءات السفر.

وأكد بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية أن مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير الشؤون الإدارية والمالية وعدد من مديري المكاتب بإدارة المطار، بالإضافة إلى مدير أمن منفذ المطار، كانوا في استقبال الوفد.

وأشار البيان إلى أن الهدف من الزيارة هو متابعة كافة الإجراءات المصاحبة لآلية عمل الرحلات بالمطار، وخطوات إتمام إجراءات السفر من أجل إمكانية فتح الخط الجوي المباشر من بنينا إلى القاهرة، فيما أبدى الوفد ارتياحًا للإجراءات المعمول بها، وأشاد بالتحسن الملحوظ مقارنة بالزيارة السابقة عام 2017.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية