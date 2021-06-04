العبار وصنع الله يبحثان سبل زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع النفطي

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بوكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار، لبحث ملف الاستثمار النفطي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، فقد جاء اللقاء الذي احتضنه مقر مؤسسة النفط في طرابلس تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي تم توجيهها خلال اجتماع في المؤسسة خلال مايو الماضي.

وقال العبار خلال اللقاء: “إن صنع الله أكد لي عزم المؤسسة على دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في جذب الاستثمار الأجنبي، بغية زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الاحتياطي واستيعاب مزيد من القوى العاملة في قطاع النفط، ووزارة النفط والغاز شرعت فور تلقي توجيهات رئيس الوزراء بتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة”.

وأضاف العبار قائلًا: “هذا التقييم في مجالي الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية والمباشرة بتوجيه المؤسسة بجذب الاستثمار الأجنبي”. فيما قال صنع الله: “إن المؤسسة جاهزة لتقديم مبادرات ووضع تصور متكامل وتجديد خطط الاستثمار بعد هذا الدعم الذي تلقيناه من رئيس الحكومة”.

وأكد صنع الله أن المؤسسة ستعمل مع شركائها الأجانب وشركاتها المحلية على زيادة القدرة الإنتاجية وتنفيذ رؤية الحكومة، مبينًا إنه سيتم عقد اجتماعات مع وزارة النفط والغاز بشأن الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية وخطط جذب الاستثمار الأجنبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية