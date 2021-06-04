هيئة مكافحة الفساد تُكثف لقاءاتها لطي صفحة “الانقسام”

أنهت هيئة مكافحة الفساد، وهي هيئة مستقلة يندرج مقعد رئاستها تحت بند المناصب السيادية بحسب المادة 15 من الاتفاق السياسي؛ اجتماعاتٍ مكثفةً على مدار أيام، استكمالاً للمجهودات المبذولة لتوحيد الهيئة وضمّ وتسوية أوضاع موظفيها في مختلف فروعها ومكاتبها، بحسب ديباجة إعلام الهيئة.

وذكر إعلام الهيئة أن الاجتماعات دارت في فرع الهيئة الوسطي بمدينة مصراتة من 31 مايو إلى الثاني من يونيو؛ لاتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ لإنهاء حالة انقسام الهيئة وتوحيدها.

وحضرت شخصياتٌ عدةٌ لقاءات مصراتة، أبرزها نعمان الشيخ رئيس الهيئة وخالد الميرغني رئيس ديوان الهيئة بالمنطقة الشرقية، وأحمد الشارف المستشار الإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحامد مداوي مدير فرع الهيئة بالقبة، ومصطفى محمود مدير فرع الهيئة بدرنة، وحاتم الحاسي مدير فرع الهيئة بالجبل الأخضر، وإبراهيم بوختالة مدير فرع الهيئة بالمنطقة الوسطى.

وانتهت اللقاءات بإعداد محضر اجتماع بالخصوص، وقّع عليه كل الحاضرين الذين، وبحسب إعلام الهيئة؛ أشادوا بالدور الذي قام به نعمان الشيخ، لإنهاء حالة الانقسام، والتي كانت قد بدأت عام 2014، حين انتقلت الحكومة من طرابلس إلى البيضاء، وعودة المؤتمر الوطني إلى الواجهة، بعد انتخابات مجلس النواب بشهر واحد فقط.

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