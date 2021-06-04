طلب مساءلة بالبرلمان الإيطالي لـ«دي مايو» بسبب التقصير في حق «الجنود الإيطاليين بليبيا»

أعلن برلماني إيطالي، اليوم الجمعة، عن تقديمه بطلب مساءلة برلمانية لوزيري الخارجية والدفاع في روما، وذلك جراء تجاهلهما لحل الأزمات التي تواجهها البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أدموندو تشيريللي، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″ إن البعثة تواجه عدة مشاكل منها عدم تعاون السلطات في ليبيا، في إصدار تأشيرات دخول لبدلاء لعناصر انتهت مدة خدمتهم في البعثة، فضلاًعن توقف الإمدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء “دون أي سبب”.

وطالب تشيريللي، كلا من وزير الخارجية لويجي دي مايو والدفاع لورينزو غويريني، بضرورة الإعلان حول ما تنوي الحكومة فعله للسماح لأكثر من 200 جندي إيطالي في البعثة، يتعين استبدالهم بزملاء آخرين، بالعودة أخيرا للوطن.

وأشار إلى أنه أنه منذ أبريل الماضي، لم تصدر السلطات في ليبيا، تأشيرات دخول لأولئك الجنود، والذين أصبحوا عالقين في البلاد، دون إمدادات.

وأكد البرلماني الإيطالي، أنه لا يمكن الاستمرار في التظاهر بعدم حدوث شيء، والصمت على ذلك التقصير، لافتاً إلى أن البرلمان يجب أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بشأن المقصرين في حق هؤلاء الجنود.