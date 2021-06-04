المستشار صالح من الرباط: لا نريد أي قوى أجنبية تتواجد في بلادنا

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ليبيا تحتاج لدعم المغرب نظرًا لمكانة الأخيرة في المجتمع الدولي وحرص ملكها على استقرار البلاد وأمنها.

المستشار صالح أوضح بتصريحات صحافية لدى وصوله إلى مطار الرباط الخميس بدعوة من نظيره المغربي الحبيب المالكي نقلتها عنه صحيفة هسبريس المغربية وتابعتها صحيفة المرصد أن زيارته للمغرب تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، وتواصل المجلسين المستمر لدراسة قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأضاف المستشار صالح بالقول: “بفضل الجهود المبذولة تمكنا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها ونحن نستعد للانتخابات القادمة في الـ24 من ديسمبر 2021، وليبيا عانت كثيرًا في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار المليشيات”.

وتابع المستشار صالح قائلًا: “نحن نقول من هنا من المغرب إننا في ليبيا قادرون على إصلاح شؤوننا، لا نريد أي قوى أجنبية تتواجد في بلادنا، ولذلك نطالب بخروج كل القوى الأجنبية والمرتزقة من بلادنا، ونحن بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول”.

وقال المستشار صالح: “نرعى مصالح الجميع، لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا ونطالب مجددًا بتفكيك الميليشيات وبناء الدولة الديمقراطية، طبقًا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية