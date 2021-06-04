مجلس الأمن يمدد مهمة إيريني وبرلين 2 يركز على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

ليبيا – تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتمديد الصلاحية التي أعطاها لمهمة “إيريني” الأوروبية لمراقبة السفن قبالة شواطئ ليبيا وتنفيذ حظر توريد السلاح.

ووفقًا لتصريحات صحفية أدلى بها “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة في مقر الأخيرة في نيويورك طالعتها صحيفة المرصد، سيوجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش كلمة عبر خاصية “فيديو كونفرانس” في مؤتمر برلين، فيما سيشارك المبعوث الأممي يان كوبيتش شخصيًا في أعماله.

وأضاف دوجاريك قائلًا: “سيكون المؤتمر فرصة مهمة لتقييم الوضع الحالي وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات وملفات انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والخطوات الواجب اتخاذها نحو إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية، ستكون محور أعمال المؤتمر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية