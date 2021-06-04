نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 4 يونيو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 4 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون معتدل على الشمال بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: قليل السحب .

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا مابين (26- 32) مْ على الساحل ، ومابين (33- 36) مْ على الدواخل .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 33) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 42) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:11). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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