نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 4 يونيو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 4 يونيو 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون معتدل على الشمال بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .
الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: قليل السحب .
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا مابين (26- 32) مْ على الساحل ، ومابين (33- 36) مْ على الدواخل .
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 33) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل .
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا .
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 43) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس: السماء صافية .
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 42) مْ.
فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:11). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).
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