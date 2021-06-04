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طاهر الشريف: المنفي يوازن العلاقات بكل الأطراف واللافي متحيز

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال طاهر الطيب الشريف، وهو أحد أعيان ومشايخ قبيلة “العبيدات”، إن “أبرز التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة، تتمثل في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، حيث يحاول المنفي أن يوازن في علاقاته مع كل الأطراف، بخلاف اللافي الذي يظهر تحيزه إلى طرف دون آخر”.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “هذا الأمر أدى إلى وضع المنفي في وضعية صعبة مع محيطه ومنطقته برقة، وأصبحنا نراه رئيسا للمجلس السياسي غير المتحكم في سياسة مجلسه، وأثارت لغة الحياد، التي ينتهجها في برقة شكوكا حول المصالحة الوطنية”.

واعتبر الشريف أنه لا يوجد تشكيل حقيقي للمفوضية الوطنية للمصالحة في ليبيا، مشككا في الآليات والأشخاص المدفوع بهم لإنهاء عملية المصالحة، قبل الانتخابات.

وتابع: “ستحاول الدولة وضع الحلول اللازمة للمهجرين والنازحين، ولكنها سوف تصطدم بواقع على الأرض، وخاصة في المنطقة الغربية، لعدم وجود سلطة أمنية حقيقية على الأرض يمكنها فرض القرارات والإجراءات، التي قد تتخذ بهذا الشأن”.

وأكد الشريف “هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق”، ما سيؤثر على تحقيق المصالحة، خاصة مع عدم سيطرة الجهات الرسمية على القرار الأمني، معتبرا فتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس مرورا بسرت، هو أول الغيث في تحقيق نوع من المصالحة بين برقة وطرابلس.

وقال في هذا الصدد: “للأسف، بسبب غياب الجهة الأمنية الرسمية لم يحدث، ولن يحدث، لأنه مرتبط بسياسات مليشيات”.

ويرى الشريف أن تعامل السلطة الحالية مع طرفي المؤسسة العسكرية لجنة (5 + 5)، لا يوحي بأنهما مؤسسة واحدة، ويتم التعامل على أساس أن محمد على الحداد، رئيسا للأركان، منحه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي هذه الصفة، وأصبح وكأنه هو الوحيد القائد الأعلى للجيش، ويصدر بيانات وتصريحات لا تنم عن نية “الرئاسي” توحيد المؤسسة العسكرية.

كما يرى أن “كل هذه التصرفات لن تعجل بالمصالحة، ولا بتوحيد المؤسسة العسكرية ودمجها، وإنما تزيد من الاحتقان وقد تؤدي في النهاية إلى الصدام”.

وأكد الشريف أن “المصالحة الحقيقية” مرتبطة بتحقيق العدالة بين الأقاليم التاريخية الثلاث (برقة وطرابلس وفزان)، وعودة ليبيا إلى الأسس التي قامت عليها، منذ استقلالها عام 1951، وأن فرض أي دستور على الليبيين، لا يراعي هذه المعايير، لن يؤدي إلى الاستقرار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالنسبه لكلاب تركيا فهم عبيد مآمورين من قبل اردوغان فهو يتحكم في تصريحاتهم فهو يقول لهم قول ولا تقل صرح ولا تصرح فيوم كان يستعد للأحتفال بثورة الكرامه بالتزامن مع الاحتفال أستدعي اردوغان كلبيه الي تركيا وآمرهم باطلاق تصريحات ضد احتفالات الجيش بعيد فنبح من هناك المشري واللافي علي قافلة الجيش وهي تحتفل بعيدها ثم عدا من تركيا الي ليبيا صاغران مهانان ككلبان نابحان علي جيش بلادهم مقابل فتات اردوغان

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  • المنفى مؤدب اكثر من اللازم وسكت على من يعتدون على صلاحياته كرئيس للمجلس الرئاسى ويمثل الدولة فى المحافل الدولية وصاحب الحق فى التوقيع باسم القائد الاعلى للجيش الوطنى وان كان للاتفاق اعطى نائبية حق الفيتو لكن لم يعطى للافى حق التوقيع على اى قرار فهو حمار واللافى لافى عنده ضمير ولا شرف نسى ان المشير خليفة حفتر يسيطر بقراره على جميع الوحدات العسكرية فى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس بينما الحداد لا يسيطر على شئ واصلا تعييته من السراج منفردا باطل وبالتالى يستطيع المنفى عزله بقرار متفرد ايضا بيتما رئيس اركان الجيش الوطنى معين بقرار من مجلس النواب ولا يملك حتى المجلس الرئاسى مجتمعا عزله الا بموافقة مجلس النواب .عموما فى النهاية سنرى تقسيم ليبيا كل حسب مايسيطر عليه وبالتالى عقب فشل الانتخابات فى اخر العام ان يعلن الرئيس المنفى ونائبه الكونى دولة ليبيا على الاراضى المحررة وان سرت عاصمة لها وتنقل اليها كافة المؤسسات ويعين القطراتى رئيسا للوزراء ويصدق البرلمان فى طبرق على الحكومة الشرعية الجديدة وطز فى اللافى الحافى ةالدبيبة التركى احكموا طرابلس ومصراته بدون ثروة النفط ستشربوا من البحر

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