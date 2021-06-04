في اليوم الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي: إدارة الصندوق تحتفي بالمرأة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 June, 2021

أطلق صندوق الضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني للصندوق والذي صادف الأول من يونيو شعار “المرأة ودورها الفاعل والمتنامي”.

أوضحت ادارة الاعلام بالصندوق أن هذا العام تمر أربعين سنة على قانون 13 لسنة 1980 والذي يعد نقلة لنظام الضمان الاجتماعي في ليبيا، وأضافت الادارة في بيان لها بالمناسبة أن هذا العام خصص للمرأة لما تقوم به من دور فعال في المجتمع ومساهمتها في زيادة تحقيق برامج الحماية الاجتماعية وما تقلدته من مناصب فأعطيت لها الأحقية في لعب دور أساسي أخر لا غنى عنه في السياسة الاجتماعية، واليوم إذ تحيي المؤسسة الضمانية يومها الوطني منتشية بمرور عقد على إنجازات ما كانت لتتحقق لولا تضافر وتكاتف جهود موظفي وموظفات المؤسسة وتلاحمها مع قيادتها .