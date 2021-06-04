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فقدان الاتصال بـ”منتج شط الحرية 3″ الناشط “منصور عاطي”

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُقِد الاتصال برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا، ورئيس مفوضية المجتمع المدني اجدابيا، منصور عاطي، منذ مساء أمس الخميس، بصورةٍ مفاجئةٍ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن آخر مكان تمت مشاهدة “منصور” فيه، هو بالقرب من محل “أوربت”، ومفترق شارع طرابلس بمدينة اجدابيا.

وعمل الناشط المدني منتجًا للجزء الثالث من عمل “شط الحرية 3″، الذي أُذيع على شاشة “218”، خلال شهر رمضان الماضي.

وتقلّد الشاب منصور عاطي مناصب عدة في إدارة المؤسسات المعنية بالعمل المدني في ليبيا، وعُرف عنه نشاطه وإتقانه لعمله.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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