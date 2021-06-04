حكومة الوحدة وإسبانيا توقعان عددًا من الاتفاقيات للتعرفة الجمركية والتشاور السياسي

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء أمس الخميس اجتماعًا موسعًا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا.

حكومة الوحدة أكدت خلال اللقاء أن ليبيا تمر بمرحلة جديدة في طريقها نحو الاستقرار، وقد طرحت رؤيتها لتحقيقه عبر مبادرة بأجندة وبقيادة ليبية تنسجم مع أولويات الاتفاق السياسي، وتهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.