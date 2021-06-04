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المنفي يبحث مع رئيس الوزراء الإسباني العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

المنفي رحب -حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي- بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي دور إسبانيا الإيجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ونقل رئيس الوزراء الإسباني خلال الزيارة تحيات ملك إسبانيا للمنفي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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