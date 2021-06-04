بإشراف أممي.. “عقيلة” يُعلن تكليف لجنة لاختيار المناصب السيادية

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تكليف لجنةً تحت إشراف الأمم المتحدة، وبرعاية مغربية؛ لاختيار المناصب السيادية في ليبيا.

وأضاف “صالح”، في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي، أن هناك رفضًا كبيرًا لمشروع الدستور المعروض، الآن، وأنه بالإمكان إجراء الانتخابات وفقًا للدستور الحالي على أن تُتاح لليبيين فرصة تعديله، بعدما تهدأ الأمور للخروج بدستور يُرضي الجميع.

من جهة ثانية، شدّد “صالح” على التزام مجلس النواب بالاتفافات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا واستقلالها، لافتًا إلى أن مطالبهم تتماشى مع مؤتمر برلين الثاني فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان رئيس مجلس النواب قد وصل إلى الرباط، أمس، حيث استقبله رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وأشاد بدور المغرب في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتكون من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن “ليبيا عانت الكثير من الانقسام لا سيما خلال المرحلة السابقة”، مُجدّدًا التأكيد على “بناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي: “زيارة صالح للمغرب ستساعد على تعميق الحوار “الليبي- الليبي” دون أي تدخل من أي جهة.

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