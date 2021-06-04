وزارتا الصحة الليبية والجزائرية تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية

المحادثات الثنائية بين الطرفين حصدت بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أمس الخميس تفعيل بنود الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في قطاع الصحة منذ سنوات، فضلًا عن الاتفاق على عقد لقاءات بين أخصائيي الأورام في ليبيا والجزائر، عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل تبادل الخبرات، وعقد لقاءات مماثلة لخبراء ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية الأولية.

واختتمت محادثات الوزيرين بالاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية وعمليات زرع النخاع العظمي عند الأطفال، إلى جانب دعم تبادل الوفود الطبية، والتوأمة بين المستشفيات.