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وزارتا الصحة الليبية والجزائرية تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي محادثات مع وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد على هامش الزيارة الرسمية التي أداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة وفد وزاري، إلى الجزائر يوم الأحد الماضي.

المحادثات الثنائية بين الطرفين حصدت بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أمس الخميس تفعيل بنود الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في قطاع الصحة منذ سنوات، فضلًا عن الاتفاق على عقد لقاءات بين أخصائيي الأورام في ليبيا والجزائر، عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل تبادل الخبرات، وعقد لقاءات مماثلة لخبراء ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية الأولية.

واختتمت محادثات الوزيرين بالاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية وعمليات زرع النخاع العظمي عند الأطفال، إلى جانب دعم تبادل الوفود الطبية، والتوأمة بين المستشفيات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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