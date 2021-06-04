توقعات إيطالية بتدفّق 30 ألف مهاجر من ليبيا هذا العام

تتزايد المخاوف الأوروبية بشأن وصول آلاف المهاجرين إلى أراضيهم؛ انطلاقًا من سواحل شمال أفريقيا؛ آخرها ما صرح به مسؤولو الداخلية الإيطالية المكلفون بسياسات الهجرة، الذين يتوقّعون وصول 70 ألف مهاجر من بلدان الساحل الإفريقي، 30 منهم من سواحل ليبيا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيزي؛ في تصريح صحفي، إلى أن أعداد الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ بلغ حوالي 15 ألف مهاجر، بما يعادل ثلاثة أضعاف الواصلين في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت السلطات الإيطالية؛ إلى وصول 232 مهاجرًا، الأربعاء، إلى ميناء روكيلا جونيكا البحري، في كالابريا، جنوب إيطاليا، متوقّعة زيادةً كبيرةً في أعداد الواصلين عبر البحر، مع اقتراب فصل الصيف، وبقاء الظروف الجوية مواتية.

وبحسب الرصد الرسمي للسلطات؛ فإنه قد وصل، حتى الآن، حوالي تسعة آلاف مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا، تم نقل 2500 منهم بواسطة سفن المنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة الإنقاذ.

وكان ملف الهجرة، الذي يؤرّق دول الاتحاد الأوروبي أجمع، والساحلية منها بالخصوص؛ محور نقاشٍ مستفيضٍ بين رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أكد خلالها دراجي دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبي، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تركيز اهتمامه وتخصيص الموارد لمواجهة ملف الهجرة.

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