امطير: المواطن سلعة رخيصة تباع وتشترى تحت حكم الأنظمة الديكتاتورية

انتقدت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – منظومة استخراج جوازات السفر في الدول العربية، مدعية أن القائمين عليها يتلذذون بتعذيب المواطنين على عكس الدول الغربية.

امطير، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت:” بالأمس كنت في زيارة لصديقة وكان من بين الحضور عراقية ومصرية وطبعا أنا الليبية، وكانت جميع النسوة يشتكين من تجديد جوازات سفر أبنائهن المتواجدين خارج الدولة للدراسة” على حد زعمها.

وأضافت:” قلت لهن جميع الشعوب الخانعة تحت الأنظمة الديكتاتورية تعاني في نفس المعاناة، فالمواطن لديهم كإنه سلعة رخيصة تباع وتشترى على رصيف سفارات بلدانهم بالخارج”، على حد ادعائها.

وتابعت:” كم يتلذذ رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الدول الديكتاتورية بإذلال مواطنيه” على حد تعبيرها.

وادعت أن الدول الغربية تحترم مواطنيها، فتجديد جواز السفر أو إعادة إصداره لا يستغرق إلا ساعات وبالكثير أيام في أي سفارة تابعة لدولته في أي دولة، متساءلة:” متى نرتقي ونحترم كرامة المواطن لدينا؟”.

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