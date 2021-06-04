نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (04/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري

ريح شرقي إلى براني نشط إلى قوي اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تتراوح سرعته مابين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

• الريح شرقي إلى براني بينما يكون شلوق يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة ســرعته مــا بين (10– 20) عقدة تصل اليوم إلى (30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–2.25) متر .

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني إلى بحري بينما يكون شرش على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.75) متر .

• البحر قليل الاضطراب بينما يكون خفيف الموج على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي .

• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

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