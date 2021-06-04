الزياني: فتاوى الغرياني هجرت 3 مدن ليبية في مقدمتها “تاورغاء”

أكد المحلل السياسي ناصر الزياني، أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار بسبب تواجد قنوات تستضيف أمثال المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال الزياني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن فتاوى الغرياني هجرت 3 مدن ليبية في مقدمتها “تاورغاء”، التي حولتها المليشيات لمكب للقمامة، وأيضا ترهونة ومرزق الليبيتين، والأخيرة وقعت في يد الإرهابيين والمعارضة التشادية.

وأوضح المحلل السياسي أن بعثة الأمم المتحدة تتغاضى عن مثل هذه التصرفات ويجب عليها حسم هذه الملفات وإغلاق هذه القنوات التي تحث على الفتنة وتقوض جهود لجان المصالحة.

وكان الغرياني قد دعا عبر قناته “التناصح” التي تبث من تركيا، إلى مقاطعة المصالحة الوطنية، حتى يصدر قرار من مجلس النواب بالإفراج عن الميزانية التي قدمتها الحكومة الليبية.

وزعم المفتي المعزول أن المجلس الرئاسي أخرس “قنونو ودراه” لأنهما صادقان وترك “حفتر” يهددنا، قائلا اإن “المجلس الرئاسي أصدر قراراً الشهر الماضي أو قبله يمنع الضباط الموجودين في المنطقة الغربية أن يصدورا أي بيانات فكمم أفواههم”.