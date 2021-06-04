خروج 3 حالات من عزل الواحات بعد شفائهم من كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، خروج 3 حالات مصابين بفيروس كورونا من مركز العزل بمستشفى جالو، أمس الخميس بعد التأكد من شفائهم.

فيما أكدت اللجنة في بيان اليوم، دخول 3 حالات جديدة لمركز العزل، وبذلك يكون عدد الحالات بالمركز 5 حالات.

386 إصابة جديدة و5 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 279 حالة شفاء، وخمس وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا