بعيو: الإخوان يمارسون الزوُر ببيانهم ضد الأوقاف رغم مزاعم حل الجماعة

هاجم محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، جماعة الإخوان المسلمين، متهماً إياها بممارسة التزوير.

كتب بعيو على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “يا سبحان الله ..أرأيتم زوراً كهذا الزور، ألم تعلن جماعة الإخوان في ليبيا حل نفسها، وتحولها إلى جمعية مجتمع مدني بإسم جمعية الإحياء والتجديد وها هي تنشر أمس بإسم الجماعة المنحلّة بيان تهديد ضد هيئة الأوقاف، وتتبرأ من حزبها ومتحزبيها”.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تغيير اسمها من “العدالة والبناء” إلى “الإحياء والتجديد”، زاعمة أن السبب وراء هذا التغيير هو “تكثيف جهودها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وادعت جماعة الإخوان في ليبيا، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، إن “الاجتهاد بالنظر إلى الواقع ومراعاة متغيراته أمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل، فضلا عن أنه مطلب شرعي لتحقيق الغايات للوصول إلى مرضاة الله تعالى في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة”، بحسب زعمها.

وواصل البيان مزاعمه؛ “وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مرت بمراحل نضالية عديدة ساهمت فيها بما يسره الله لها مثلها مثل أبناء الوطن المخلصين في ميادين الإصلاح ومدافعة الطغيان أملا منها في إحداث تغيير ينهض معه الوطن وينعم فيه المواطن بالكرامة والرفاه وهي في سيرها في دروب الكفاح والنضال النبيل قد أعطت لكل مرحلة ما تستحقها من مطالب الاجتهاد وواجبات التغيير ، فرضتها حاجات كل مرحلة بوعي عميق وفقه واضح لمتطلبات المدافعة وشروط الإصلاح”، على حد قول البيان.