ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 June, 2021

اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتقال القسري و اختطاف رئيس الهلال الاحمر الليبي فرع أجدابيا ورئيس مكتب مفوضية المجتمع المدني أجدابيا الناشط ،نصور عاطي ، يوم أمس الخميس 3_يونيو الجاري ، من قبل مسلحين مجهولين بمدينة أجدابيا ، والذي لازال مصيره مجهول إلى الآن .

كما استنكرت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف الذي يطال العاملين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني ، وانتهاك حق حرية الرأي والتعبير .

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب المحامي العام بنغازي ومديرية أمن أجدابيا بفتح تحقيق شامل في الواقعة ، والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره ، والافراج الفوري عنه ، وكما نحمل الخاطفين مسؤولية سلامته .

كما حثت اللجنة ، السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني ، وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين ، وتحمل اللجنة السلطات المختصة، مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماتها إتجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص .