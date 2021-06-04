«هاتف ليبيا» تنظم برنامجا تدريبيا جديدا في مجال تقنية المعلومات لتحسين الخدمات

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن تنظيم وحدة التدريب التابعة لها برنامجا تدريبيا في مجال تقنية المعلومات عن بعد، والذي انطلق بداية من الأول من يونيو الجاري، ومن المقرر أن يستمر على مدى ستة أيام.

وانطلق البرنامج، الثلاثاء الماضي، في عدد من المناطق بمشاركة عديد الموظفين وإشراف وحدة التدريب، ومتابعة مباشرة من مدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي، ومدير مكتب التخطيط حسن زاوية، ورئيس قسم التدريب بالإدارة العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا محمد بالراس علي، في بيان له، إن استراتيجية الشركة الجديدة تستهدف تدريب وتأهيل الكوادر واستقطاب دماء جديدة وربطها بجهات استشارية خارجية للاستفادة من الخبرات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسهم في الرفع من قدرات الشركة وتحسين خدماتها، الأمر الذي ينعكس على قطاع الاتصالات ككل.