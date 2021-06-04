الغرابلي: إجراء الانتخابات بدون ضمانات عبث بمصير الوطن

اعتبر الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر دون ضمانات “عبث بمصير الوطن” وفق وصفه.

كتب الطاهر الغرابلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “إنتخابات بدون ضمانات لنجاحها يعتبر عبث بمصير الوطن وتمزيق الأمة” على حد قوله.

واشترط الطاهر الغرابلي، عدة ضمانات سابقة لإجراء الانتخابات: “دستور،

خروج الأجنبي، إدارة الحكومة لكل مرافق الدولة، إنهاء المظاهر المسلحة وانتشار الشرطة في المدن، إقصاء المجرمين وذوي السوابق، التعهد بقبول النتائج، محكمة دستورية خاصة بالانتخابات، حرية التعبير والتنقل بدون قيود” على حد قوله.