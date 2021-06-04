النقابة العامة لأطباء ليبيا: من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو “مخطئ”

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أن النقابات الفرعية هي تعلن عن الإضراب وأهدافه، لا إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو مخطئ.

وأوضحت النقابة، أن “مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو اهمال الخ الخ”.

ودعت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بإغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية منذ يوم الأحد القادم 6-6 ولمدة أسبوع .

وطالبت النقابة من جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب والتعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارة المستشفيات الخائفة علي مناصبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية