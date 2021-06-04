اتحاد مقاولي البناء المصري: ليبيا تحتاج مشروعات تأهيل كامل لبعض القطاعات

قال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن ليبيا تحتاج ضمن عملية إعادة الإعمار إلى مشروعات خاصة بالبنية التحتية، وتأهيل كامل لمحطات المياه،.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات نقلها موقع «مصراوي» إن ليبيا تحتاج تأهيل كامل للشبكات الكهربائية في المناطق التي شهدت حروب أهلية أدت إلى تدميرها.

وتستعد الشركات المصرية والعربية لدراسة المشاركة في إعادة إعمار ليبيا بعد عودة الاستقرار الأمني والسياسي بدرجة كبيرة خلال الشهور الأخيرة في ظل الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين الأطراف الليبية والسير في خارطة طريق سياسية قد تسفر عن قيادة جديدة موحدة للبلاد.

ووقعت حكومتا مصر وليبيا 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين في 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في شهر أبريل الماضي للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.