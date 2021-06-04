المستشار صالح يثمن جهود المغرب لقيادة ليبيا نحو الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغربي والليبي، مثمنا في تصريح له عقب لقائه، في الرباط، رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، جهود المغرب في تكوين سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا التي تنتظر الانتخابات القادمة حسب الموعد المحدد في ال24 من ديسمبر.

هذا وطالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتفكيك المليشيات، وبناء الدولة الديمقراطية عبر انتخابات شفافة ونزيهة، يختار الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة ودون تدخل من أحد.

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