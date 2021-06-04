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سفير ليبيا بروما: مهتمون بتجربة إيطاليا في التعليم خلال “كورونا”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نظمت يوم الخميس الماضي بجامعة لينك كامبوس الإيطالية في روما فعالية ثقافية قدمت خلالها دراسة خاصة حول أهمية المؤسسات التعليمية للمجتمع من خلال رصد ومتابعة مواقف الشباب وتوجهاتهم في مختلف أبعاد الهوية الوطنية.

حضر السفير اللببي عمر عبدالسلام الترهوني الفعالية واجتمع على هامشها مع وزير التعليم الإيطالي باتريسيو بيانكي حول مقتضيات التعاون الثنائي الليبي الإيطالي بين المؤسسات التعليمية والمعنية بالشباب في البلدين.

و أعرب السفير الترهوني عن اهتمامه بالتجربة الإيطالية في مجال التعليم عن بعد عبر التواصل الافتراضي الذي تبنته إيطاليا إبان قفل المدارس والمعاهد التعليمية في البلاد بسبب جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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