الكلية العسكرية بتوكرة تستعد لإقامة حفل مهيب بمناسبة تخريج الدفعة الـ 53 بالقوات المسلحة

شرعت الكلية العسكرية ببلدية توكرة في التحضير ووضع اللمسات الأخيرة لإقامة حفل مهيب لتخريج الدفعة الـ 53 بالقوات المسلحة.

وأكد أمر الكلية العسكرية توكرة اللواء امراجع العمامي في تصريح خاص لقناتنا ان طلبة الدفعة الـ 53 تم تدريبهم على أعلى المستويات طيلت 3 أعوام متواصلة.

كما أوضح اللواء العمامي أن الطلبة تلقوا كافة الفنون الحربية بشكل عملي و تلقوا العديد من الدراسات الأكاديمية حول استراتيجية الإدارة على مختلف مستويات القيادة وفق أحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة ليكون لهم شرف حمل أمانة الدفاع عن بلادهم بكل عزم واقتدار ومؤهلين لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة.

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