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مجلس قبائل طوارق يخاطب وزارة الصحة حول عدد من المتطلبات الصحية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس شيوخ قبائل طوارق ليبيا محمد احمد موسى، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزير الصحة علي الزناتي من أجل تقديم عدد من الخدمات الصحية والأدوية في بلدية غات منها أدوية الضغط والسكر وامصال العقارب ومعالجة مشكلة عدم توفر أطباء، مبينا أن وزير الصحة أبدى استعداده للتعاون حول هذه المتطلبات.

النائب الأول لرئيس مجلس شيوخ قبائل طوارق، أكد في تصريحات خاصة لقناتنا، أنه سيتواصل مع بلدية اوباري لتحديد متطلباتها من الخدمات الصحية لإحالتها لوزارة الصحة .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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