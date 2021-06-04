اصميدة: المصالحة عنوان كبير يُستغل للدعاية ولها شروط كي تنجح

قال الكاتب المحلل السياسي، أبو القاسم اصميدة، إن المصالحة عنوان كبير يستغل للدعاية أكثر مما هو واقع يمكن تطبيقه، وسيتم استغلاله لتكوين جسم للنفقات والمزايا دون أي نتائج.

أضاف اصميدة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “أي مصالحة لايمكن نجاحها إلا وفق الآتي: “لابد من تحديد الخصوم وعلى ماذا تخاصموا.. هل كل خصم مستعد لتقديم تنازلات للطرف الآخر أم لا.

وتابع قائلًا: “من يتم تكليفهم بذلك يجب أن لا تكون توجهاتهم لتأييد أي طرف ومدى قدرتهم على إقناع كل طرف بخطأه وفرض ما يتم الاتفاق عليه وإقناع الرأي العام به، ولابد من يتم اختيارهم للقيام بذلك التحلي بالشجاعة حتى لايقع تحت تأتير أي طرف، ومصلحة الوطن هي العليا، فالتجارب السابقة أثبتت فشل كل المحاولات واستغلها البعض للظهور والمكاسب الخاصة.