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تطور جديد في قضية “التمويل الليبي” لحملة ” نيكولا ساركوزي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تطور جديد، بقضية “التمويل الليبي” لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في فرنسا 2007. أوقفت الشرطة في باريس، صحافياً من مجلة “باري ماتش” الأسبوعية الفرنسية، ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور “باباراتزي”، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض.

وأوضحت مصادر مطلعة على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد” “والمشاركة في عصابة أشرار” مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في “باري ماتش” الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست – إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر.

وأضافت المصادر، أن الشرطة دهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان، والصحافي في “باري ماتش” فرنسوا دو لابار يوم أمس الخميس، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

واعتبرت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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