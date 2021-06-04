عميد بلدية اجدابيا يجتمع بالأجهزة الأمنية والخدمية

اجتمع عميد بلدية اجدابيا، امبارك المنفي، مع عدد من الجهات الأمنية والخدمية لبحث عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الجهات، وكيفية التنسيق المشترك فيما بينها.

وناقش المجتمعون كيفية ضبط المخالفين للقانون والقواعد المتبعة كدخول المواد الغذائية المحظورة للمدينة، ونقص غاز الطهي، وطريقة توريده للمدينة، وتأمين آليات الوقود، وضمان وصولها إلى المحطات خاصة في المدن المجاورة، وملف الهجرة غير الشرعية، وكيفية ترحيل المهاجرين، ودعم هذه الأجهزة، وكذلك ضبط وترحيل المتسولين على المفترقات بالمدينة،

كما تمت مناقشة المشاكل التي تواجه شبكات المياه والكهرباء الرئيسية منها والفرعية.

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