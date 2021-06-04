المستشار صالح: لن ألتقي المشري في المغرب وإذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن “ملف المناصب السيادية حُسم سابقا في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدا تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية”.

المستشار صالح، في مؤتمر صحفي على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، قال أنه “تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13”.

وأكد المستشار صالح أنه “ليس هناك اجتماعا مبرمجا له مع خالد المشري، الذي يزور المغرب حاليا، وأنه إذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا”.

وأشار المستشار صالح إلى “أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات فيما “الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه”، وأضاف: “نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه… ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك”.

وقال المستشار صالح، إن “ليبيا عانت الكثير خلال المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات المسلحة، وجدد تأكيده على ضرورة الاستجابة لمطالب الليبيين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإقامة الانتخابات في موعدها”.

وحول مشروع الدستور الليبي، قال المستشار صالح إنه “تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له”، مؤكدا أن “الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع”.

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