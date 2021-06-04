كرموس: المغرب تريد استكمال جهودها في تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا إن المغرب حققت اإنجازًا سابقًا في تقريب وجهات النظر بشأن بحث ملفات عالقة بين البرلمان ومجلس الدولة، وهي تريد استكمال جهودها في هذا الاتجاه.

كرموس وفي تصريح خاص لموقع “عربي21” القطري أمس الخميس، أشار إلى أن المغرب الشقيقة كان لها دور مهم وفاعل في علاج عديد الملفات الليبية، وكان من ضمنها الاتفاق على المناصب السيادية بين مجلسي الدولة والنواب، وكان اللقاء الأول في بوزنيقة المغربية وبرعاية مغربية.

وأضاف عضو مجلس الدولة: “تم التوصل إلى توافقات مهمة قربت وجهات النظر، وكانت الخارجية المغربية شاهدًا على تلك الموافقات وتم مصادقتها من الطرفين، والآن المغرب ترى نفسها أنها حققت إنجازًا مهمًا في هذا الملف وترغب في أن تكمل هذه المسيرة”.