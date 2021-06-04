الطرمال تزور بلدية براك وتشدد على ضرورة دعم المرأة في مختلف المجالات

زارت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، بلدية براك، وكان استقبالها عميد البلدية المكلف، عبدالرحيم إبراهيم، ووكيل ديوان المجلس البلدي عبدالله سعيد ، وهنية سالم المكلفة عن عضو المرأة، وعضو مجلس النواب هناء الذيب.

وقالت البلدية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الوزيرة رافقها وفدا ضم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في هيئة التأمين الطبي وصندوق التضامن الاجتماعي.

وأوضح البيان، إلى الاجتماع عقد بقاعة كلية العلوم الهندسية والتقنية براك، وتم خلاله مناقشة سبل دعم وافتتاح مركز التوحد وصيانة مركز تأهيل المعاقين وسبل دعم المرأة في مجالات الحياة.

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